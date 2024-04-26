У Харкові вночі патрульні затримали чоловіка з пакетами наркотичних речовин
Сьогодні вночі, 26 квітня, під час патрулювання Новобаварського району міста, патрульні отримали виклик «Підозріла особа».
На одному з постів, військовослужбовці Національної гвардії України зупинили громадянина, який порушував комендантську годину, повідомляє пресслужба патрульної поліції Харківської області.
Під час спілкування з патрульними, чоловік помітно нервував, тож згідно з законом, було вирішено провести поверхневу перевірку.
У каптурі куртки інспектори виявили 10 згортків з кристалічною речовиною. Зі слів чоловіка у згортках наркотична речовина «солі».
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі обставини справи будуть встановлювати слідчі.
Нагадуємо, що за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів передбачена кримінальна відповідальність.