У Харкові вночі патрульні затримали чоловіка з пакетами наркотичних речовин

Сьогодні вночі, 26 квітня, під час патрулювання Новобаварського району міста, патрульні отримали виклик «Підозріла особа».

На одному з постів, військовослужбовці Національної гвардії України зупинили громадянина, який порушував комендантську годину, повідомляє пресслужба патрульної поліції Харківської області.

Під час спілкування з патрульними, чоловік помітно нервував, тож згідно з законом, було вирішено провести поверхневу перевірку.

У каптурі куртки інспектори виявили 10 згортків з кристалічною речовиною. Зі слів чоловіка у згортках наркотична речовина «солі».

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі обставини справи будуть встановлювати слідчі.

Нагадуємо, що за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів передбачена кримінальна відповідальність.

Агентство Телевидения Новости