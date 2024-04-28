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На Харківщині прикордонники збили два російські дрони «Ланцет»

На Харківщині прикордонники збили два російські дрони «Ланцет»

Протягом минулого тижня на Харківщині прикордонники бригади «Сталевий Кордон» за допомогою стрілецької зброї знищили два ворожі БпЛА типу «Ланцет».

Про це повідомили в 15 мобільному прикордонному загону «Сталевий Кордон».

За інформацією військових, ці безпілотники ворог планував застосувати для нанесення вогневого ураження по позиціях Сил оборони України.

Нагадаємо, 24 квітня повідомлялося про знищення прикордониками 2 FPV-дронів окупантів на Харківському напрямку: ворожі безпілотники, за допомогою яких окупанти намагались атакувати позиції прикордонників бригади «Сталевий Кордон», також вдалося збити за допомогою стрілецької зброї.

Агентство Телевидения Новости

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