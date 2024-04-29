Придбав через Інтернет небезпечний наркотик: на Харківщині затримано чоловіка
Під час слідчих дій на Ізюмщині правоохоронці вилучили у юнака близько 20 грамів особливо небезпечного синтетичного наркотику PVP.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
Працівники поліції встановили, що місцевий житель в соціальній мережі замовив наркотичний засіб та отримав його у відділенні поштового перевізника.
Під час огляду місця події поліцейські виявили та вилучили полімерний пакет з кристалічною речовиною блакитного кольору. Експертиза показала, що це особливо небезпечний синтетичний наркотик PVP.
Слідчі Ізюмського районного управління поліції під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури повідомили раніше судимому 19-річному мешканцю міста Ізюм про підозру за ч. 2 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до трьох років. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.