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Придбав через Інтернет небезпечний наркотик: на Харківщині затримано чоловіка

Придбав через Інтернет небезпечний наркотик: на Харківщині затримано чоловіка

Під час слідчих дій на Ізюмщині правоохоронці вилучили у юнака близько 20 грамів особливо небезпечного синтетичного наркотику PVP.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Працівники поліції встановили, що місцевий житель в соціальній мережі замовив наркотичний засіб та отримав його у відділенні поштового перевізника.

Під час огляду місця події поліцейські виявили та вилучили полімерний пакет з кристалічною речовиною блакитного кольору. Експертиза показала, що це особливо небезпечний синтетичний наркотик PVP.

Слідчі Ізюмського районного управління поліції під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури повідомили раніше судимому 19-річному мешканцю міста Ізюм про підозру за ч. 2 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до трьох років. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости

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