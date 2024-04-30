Двоє харків’ян за ухилення від призову отримали по 3 роки за ґратами

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Слобідської окружної прокуратури Харкова суд визнав винними двох чоловіків в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України).

Їм призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Засуджені — двоє харків’ян віком 35 і 28 років. Прокурори довели, що в січні обох чоловіків за результатами проходження військово-лікарської комісії визнано придатними до проходження військової служби.

Однак надалі, отримавши бойові повістки в січні та лютому цього року відповідно, вони до Слобідського ОРТЦК та СП не з’явилися.

Під час судового розгляду обидва чоловіки визнали свою вину та заявили, що певною мірою усвідомлювали відповідальність за неявку до збірних пунктів територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Обвинувальні вироки виніс Комінтернівський районний суд Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости