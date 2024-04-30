На Харківщині викрито двох браконьєрів: виловлювали рибу під час нересту

Правоохоронці затримали браконьєрів на Оскільському водосховищі.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Зловмисники виловлювали рибу під час нересту. Сума завданих збитків державі склала близько 116 тисяч гривень.

Під час патрулювання співробітники Ізюмського районного управління поліції виявили двох чоловіків, 29 та 32 років, які незаконно виловлювали рибу на Оскільському водосховищі.

Серед здобичі браконьєрів – лящ, карась сріблястий, плоскирка та щука. Правоохоронці вилучили вилов браконьєрів та передали рибоохоронному господарству. Також у зловмисників вилучили рибальські знаряддя.

За підрахунками правоохоронців, сума завданих збитків державі склала близько 116 тисяч гривень.

Дізнавачі Ізюмського РУП під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури повідомили чоловікам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років.

Агентство Телевидения Новости