Грабували та катували мирне населення Харківщини: судитимуть кримінального авторитета «Чижа» та ще сімох осіб

Прокурорами Харківської обласної прокуратури затверджено та направлено до суду два обвинувальні акти щодо мешканця міста Вовчанськ, відомого як кримінальний авторитет «Чиж», та чотирьох російських військових і трьох громадян України.

Всім інкриміновано порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України), повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Обвинувальні акти направлено на розгляд до Чугуївського міського суду Харківської області.

За даними слідства, під час окупації міста Вовчанськ місцевий житель — відомий кримінальний авторитет на прізвисько «Чиж» — вирішив грабувати та обкрадати цивільне населення. Для цього він залучив чотирьох російських військовослужбовців та трьох жителів Вовчанська: двох чоловіків та 37-річну жінку. Злочини вони вчиняли в період з кінця лютого 2022 року до травня того ж року.

Так, у березні 2022 року обвинувачені приїхали до будинку ексмера Харкова в окупованому селі Бугаївка Вовчанської громади. У маєтку на той момент перебували два охоронці, тож зловмисники почали вимагати всі автівки та майно, погрожуючи вогнепальною зброєю.

Вони забрали два прогулянкових судна, мотоцикл, два причепи до нього та побутову техніку.

У садовому товаристві в селі Бугаївка вони забрали з приватних домоволодінь квадроцикл «Outlander», автомобіль «Land Rover Range Rover Autobiography», гроші у сумі 2500 доларів США, побутову техніку тощо.

Під час чергового грабежу одного з будинків вони наказали двом охоронцям залізти в шафу та не виходити звідти дві години.

Крім того, «Чиж» насильно посадив до автомобіля чоловіка, який 24 лютого 2022 року зірвав прапор рф, що був піднятий на площі Вовчанська. Обвинувачений привіз потерпілого до місця, де окупанти здійснювали допити та утримували цивільних громадян.

Чоловіка побили руками та кувалдою, одягнули на голову мішок та близько 4 годин незаконно утримували й катували. Потім зловмисники вивезли потерпілого на узбіччя дороги та відпустили. На жаль, 20 квітня 2024 року потерпілий загинув у Вовчанську під час російського обстрілу.

Аналогічним чином постраждав ще один місцевий мешканець. У нього вимагали повернути зброю, яку він забрав з розбитої колони збройних сил російської федерації біля околиць села Шестакове. У чоловіка забрали двох синів та помістили до камери. Одного з них піддавали тортурам, поки батько не повернув зброю окупантам.

Загальна сума збитків, завданих всім потерпілим злочинними діями обвинувачених, сягає понад 10,5 млн гривень.

Нагадаємо, що «Чиж» вже отримав вирок по іншому кримінальному провадженню. За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав його винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі. Наразі він відбуває покарання у колонії на території Запорізької області.

Його сімох спільників оголошено у розшук.

Агентство Телевидения Новости