1 загиблий та 10 постраждалих за добу: зведення ХОВА

10:10 Харків. Ворог обстріляв місто КАБами. Пошкоджені будівля установи, гаражі, автівки, приміщення залізниці, залізнична станція.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Постраждали 10 цивільних людей. Загинув 26-річний чоловік.

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали Веселе, Харків, Вовчанськ, Синьківка, Петропавлівка, Подоли. 11:10 місто Вовчанськ. Відбувся обстріл КАБ. Пошкоджено приміщення підприємства, автобус, дві автівки, погрузчик, трактор.

30 квітня 11:28 село Веселе Харківського району. Влучання з РСЗВ в дачний кооператив, горіло дві будівлі.

За минулу добу українські війська на Куп’янському напрямку відбили 6 атак, зокрема у районі села Берестове, східніше Копанки Харківської області;

З окремих населених пунктів Богодухівського, Ізюмського та Харківського району евакуйовано 89 дітей з родинами: Золочівська громада — 15; Борівська громада — 4; Дергачівська громада — 40; Липецька громада — 30.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 35,8 га території, знищили 607 вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости