На Харківщині виявили держзрадника: судитимуть ексзаступника Куп’янського міського голови

За процесуального керівництва прокурорів Харківської обласної прокуратури завершено спеціальне досудове розслідування стосовно 50-річного посадовця, якому інкриміновано державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України), та колабораційну діяльність (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Обвинувачений обіймав посаду заступника Куп’янського міського голови Харківської області. На чергових місцевих виборах 25 жовтня 2020 року він був обраний депутатом Купʼянської районної ради Харківської області VIII скликання від забороненої нині в Україні політичної партії «Опозиційна платформа — За життя».

За даними слідства, 27 червня 2022 року зрадник добровільно уклав трудовий договір та обійняв посаду «в.о. помічника заступника голови з питань інфраструктури» в окупаційній адміністрації.

На цій псевдопосаді він керував комунальними підприємствами Куп’янська під час окупації міста.

Наразі чоловік переховується від українського правосуддя на території рф. Його оголошено у розшук.

Обвинуваченого судитимуть заочно у Червонозаводському районному суді Харкова.

Агентство Телевидения Новости