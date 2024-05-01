Сегодня 10:56
Просмотров: 83
Окупанти знову здійснили авіаудари по Харківщині: є загиблі
Сьогодні о 10:00 росіяни завдали ударів КАБами по автомобілю та приватному будинку в селищі Золочів Богодухівського району.
Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок обстрілу загинули цивільний чоловік та жінка, які перебували в автівці.
Також спалахнули ще три автівки, які були неподалік місця влучання — постраждали 77-річний чоловік та жінка 74 років.
Усі обставини з‘ясовуються. Інформація оновлюється.