Окупанти знову здійснили авіаудари по Харківщині: є загиблі

Сьогодні о 10:00 росіяни завдали ударів КАБами по автомобілю та приватному будинку в селищі Золочів Богодухівського району.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу загинули цивільний чоловік та жінка, які перебували в автівці.

Також спалахнули ще три автівки, які були неподалік місця влучання — постраждали 77-річний чоловік та жінка 74 років.

Усі обставини з‘ясовуються. Інформація оновлюється.

Агентство Телевидения Новости