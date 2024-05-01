На Харківщині викрито чергову поплічницю окупантів

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 40-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, під час захоплення селища Великий Бурлук збройними силами рф місцева мешканка, вступивши в контакт з представниками окупаційної адміністрації, погодилась з ними співпрацювати.

На початку серпня 2022 року жінка працевлаштувалась до псевдооргану влади на посаду «в. о. завідувача Великобурлуцького відділення надання соціальних послуг державної установи Територіальний центр соціального обслуговування ВЦА Куп’янського району».

Колаборантка виконувала функції з надання соціальних послуг місцевому населенню, брала участь у нарадах за участі керівників окупаційної адміністрації, а також проводила набір співробітників до очолюваного нею відділення і займалась видачею заробітної плати підлеглим.

Свої посадові обов’язки поплічниця ворога виконувала до моменту деокупації. Наразі обвинувачена переховується від слідства, її оголошено у розшук. Жінку судитимуть заочно в Чугуївському міському суді Харківської області.

Досудове розслідування — СВ №2 Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області та головного оперативно-розшукового відділу «Луганськ» 11 прикордонного загону.

Обвинуваченій загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости