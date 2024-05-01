«Розвивала економіку» в окупованому Вовчанську: на Харківщині СБУ викрила колаборантку

СБУ викрила колаборантку, яка допомагала окупантам «економічно розвивати» Харківщину: 56-річна жителька Вовчанська яка під час захоплення частини регіону приєдналась до лав окупантів.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Жінка добровільно погодилась стати «начальником відділу економічного розвитку Військово-цивільної адміністрації Вовчанського району Харківської області».

На цій «посаді» колаборантка організовувала роботу підпорядкованого їй відділу, планувала проекти економічного розвитку та брала участь в нарадах, які проводило окупаційне керівництво.

Також вона постійно намагалась залучати місцевих жителів до лав псевдоустанови. Жінка особисто займалась підбором кадрів, які мали забезпечувати діяльність новоствореного незаконного органу.

За це зловмисниця щомісячно одержувала «зарплату» у російських рублях. Після деокупації регіону колаборантка втекла на тимчасово окуповану територію. Наразі їй заочно повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Викриття колаборантки проводили співробітники Управління СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости