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У Харкові в результаті авіаудару пошкоджено підземний газопровід
Унаслідок ворожого удару по Київському району Харкова пошкоджено приватні будинки та підземний газопровід низького тиску.
Про це повідомили в Харківській міській філії «Газмережі».
На місці обстрілу фахівці обстежують газову систему на наявність пошкоджень та проводять роботи з ліквідації витоку газу на пошкодженій ділянці газопроводу.
Наразі без газопостачання тимчасово залишаються декілька постраждалих будинків.
Роботи з ліквідації наслідків обстрілу тривають.