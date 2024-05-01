У Харкові в результаті авіаудару пошкоджено підземний газопровід

Унаслідок ворожого удару по Київському району Харкова пошкоджено приватні будинки та підземний газопровід низького тиску.

Про це повідомили в Харківській міській філії «Газмережі».

На місці обстрілу фахівці обстежують газову систему на наявність пошкоджень та проводять роботи з ліквідації витоку газу на пошкодженій ділянці газопроводу.

Наразі без газопостачання тимчасово залишаються декілька постраждалих будинків.

Роботи з ліквідації наслідків обстрілу тривають.

Агентство Телевидения Новости