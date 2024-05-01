На Харківщині затримали бібліотекарку, яка складала списки українських книжок для знищення їх окупантами

Під час окупації селища Шевченкове на Харківщині 26-річній місцева жителька добровільно пішла на співпрацю з ворогом: очолила місцеву бібліотеку та планувала знищити українські книжки.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

У липні 2022 року жінка стала «и. о. заведующей Шевченковским библиотечным филиалом отдела культуры, молодежи и спорта Временной Гражданской Администрации Купянского района Харьковской области».

Фігурантка організовувала роботу бібліотеки, зокрема проводила перепис наявної української літератури, яку окупанти в подальшому планували знищити. Також жінка брала участь у нарадах та проводила консультації для відвідувачів.

Після деокупації підозрювана переїхала до Харкова, де намагалась «замести сліди», щоб не відповідати за вчинене, проте правоохоронці все одно викрили підозрювану.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області жінці повідомлено про підозру в колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Агентство Телевидения Новости