Судитимуть двох харків’ян, які обіцяли «повернути з російського полону» загиблого українського військового

У Харкові за шахрайство судитимуть двох чоловіків, які обіцяли повернути з російського полону військового, який, насправді, загинув на полі бою.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, 48-річний чоловік дізнався, що його знайомий – український військовослужбовець – безвісти зник у зоні проведення бойових дій. Дружина захисника дізналась від його побратима, що її чоловік загинув, виконуючи завдання по захисту нашої держави, однак тіло полеглого винести з поля бою не вдалось.

Шахрай, діючи у змові зі своїм знайомим, вирішив нажитися на горі родини. Зловмисник, користуючись пригніченим психологічним станом потерпілої, став переконувати її в тому, що насправді її чоловік перебуває у російському полоні.

Ділок запевнив, що має необхідні «звʼязки» для того, щоб бійця включили першим у список на повернення в Україну. Роль «впливової особи» грав спільник зловмисника, 29-річний чоловік – саме він видавав себе за співробітника СБУ, який «готовий допомогти». Але не безплатно – за вирішення питання про включення чоловіка потерпілої до списку обміну військовополонених ділки оголосили суму 10 тисяч доларів США.

Здійснюючи психологічний тиск на жінку, зловмисники домоглись того, що вона погодилась на їхню пропозицію.

29 листопада минулого року правоохоронці затримали 48-річного чоловіка в порядку ст. 208 КПК України під час отримання ним усієї обумовленої суми в одному з харківських торгових центрів.

На початку квітня цього року правоохоронці, зібравши доказову базу, викрили і його спільника – 29-річного ділка.

Немишлянською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох чоловіків за фактом шахрайства, вчиненого у великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Зловмисників судитимуть в Орджонікідзевському районному суді м. Харкова.

Агентство Телевидения Новости