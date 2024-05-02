Верховна Рада планує заборонити публікувати в Реєстрі судові рішення стосовно мобілізації та військового обліку

Незабаром практика судів стосовно мобілізації та виконання військового обов’язку може бути закрита для громадськості.

Відповідний законопроєкт №7033-д готується прийняти Верховна Рада, повідомляє Судово-юридична газета.

1 травня Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендував до ухвалення законопроєкт №7033-д, який пропонує закривати окремі відомості в Єдиному державному реєстрі судових рішень «у зв’язку із чутливістю цієї інформації в умовах війни».

«По ньому вже мали висновок комітету, але запропонували переглянути його у зв’язку з тим, що парламент ухвалив законопроєкт про мобілізацію. Тепер окремі види судових рішень, які стосуються санкцій за невиконання свого військового обов’язку, теж пропонується закривати» – зазначив член Комітету, народний депутат Роман Бабій.

У висновку Комітету зазначено, що «члени Комітету вважають, що під час підготовки до другого читання законопроєкту №7033-д є необхідність у застосуванні статті 116 Регламенту в частині положень, що стосуються змін, внесених Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку», який набирає чинності 18 травня 2024 року».

Вочевидь, у разі прийняття законопроєкту, громадськість не зможе дізнатися, яка практика складається з питань мобілізації у судах.

Органи судової влади ідею законопроєкту підтримали.

Агентство Телевидения Новости