Архітектор, редактор, газівник: вакансії тижня у Харківській області

Станом на 2 травня 2024 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2268 вакансій.

Про це повідомляє ХОВА.

1. Каротажник – 20 000 грн. 2. Машиніст тепловоза – 18 200 грн. 3. Архітектор – 15 000 грн. 4. Редактор – 14 750 грн. 5. Газівник – 13 505 грн. 6. Судовий розпорядник – 12 880 грн. 7. Виробник сиру – 12 500 грн. 8. Сигналіст – 12 260 грн. 9. Вогнетривник – 11 560 грн. 10. Модельєр-конструктор – 11 000 грн. З переліком актуальних вакансій по м. Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

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