Пішла гуляти з друзями та не повернулась додому: у Харкові поліція розшукала дівчину

Ювенальні поліцейські Харкова оперативно встановили місцезнаходження підлітка.

Жодних протиправних дій щодо дівчини вчинено не було, повідомляє поліція Харківської області.

1 травня близько 13:20 до поліції звернулась 39-річна жінка та повідомила, що добу тому її 17-річна донька пішла на прогулянку та не повернулась додому.

Ювенальні поліцейські Харківського районного управління поліції № 1 розшукали дівчину. Вона гуляла біля одного з торговельних центрів та не хотіла повертатися додому.

Ночувала у подруги, на дзвінки матері не відповідала. З усіма учасниками події правоохоронці провели профілактичну роботу.

Агентство Телевидения Новости