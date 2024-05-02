Росіяни тричі обстріляли три населені пункти на Харківщині: є поранені

Сьогодні, 2 травня, окупатни обстріляти три населені пункти в Куп’янському районі Харківської області: двоє людей зазнали поранень

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 7:00 внаслідок російського обстрілу в с. Петропавлівка Куп’янського району 63-річна жінка зазнала травм. Її госпіталізували до медичного закладу.

О 10:00 у с. Кучерівка Куп’янського району ворожий дрон обстріляв автівку. Без постраждалих.

Об 11:30 у селищі Куп’янськ-Вузловий внаслідок ворожого обстрілу уламками поранено 66-річного чоловіка. Без госпіталізації.

Агентство Телевидения Новости