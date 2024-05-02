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Координаторка ООН відвідала прикордонну громаду на Харківщині

Координаторка ООН відвідала прикордонну громаду на Харківщині

Координаторка системи ООН в Україні з робочим візитом відвідала Золочівську громаду: Деніз Браун оглянула руїни музею Сковороди, соціального гуртожитку, будівлі швидкої, побувавши на місці влучань ворожих КАБів.

Про це повідомили в Золочівській селищній раді.

Також Деніз Браун зустрілася з родиною, що підірвалася на ворожій міні. Мама й син загинули, донька й тато залишилися живі. «Але дівчинці потрібні ще кілька важких пластичних операцій. І це тільки на обличчі. Дівчина добре навчається, планує вступити до вишу», – розповіли в селищній раді.

В програмі візиту була й зустріч із пасажирами соціального автобуса, що курсує за маршрутом Лютівка-Відродженівське-Золочів. Цей проєкт реалізується за підтримки ООН. Золочівська лікарня днями отримала від цієї організації мобільну амбулаторію, що зможе доїхати до пацієнтів у кожен найвіддаленіший куточок громади. Продовольчі набори, що отримує щомісяця кожен мешканець громади, також надходять від Організації Об’єднаних Націй.

Агентство Телевидения Новости

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