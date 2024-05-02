Кількість постраждалих від обстрілу Дергачів дітей збільшилася до восьми

Сьогодні, 2 травня, окупанти завдали ударів КАБами по місту Дергачі на Харківщині: постраждали вісім дітей та 75-річний чоловік.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

В двох дітей – легкі поранення кінцівок, четверо постраждалих у середньої тяжкості. Усі потерпілі госпіталізовані. Ще в одного хлопчика гостра реакція на стрес, у іншого легкі тілесні ушкодження.

Також на місці медики надали допомогу 75-річному чоловіку.

Агентство Телевидения Новости