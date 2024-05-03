У Харкові на вулиці Ахсарова оновлюють водовід

Бригади КП «Харківводоканал» продовжують заміну технічно зношених ділянок водоводу діаметром 500 мм на вул. Ахсарова в Шевченківському районі.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Як розказав сьогодні, 3 травня, провідний інженер районної служби Юрій Грищенко, комунальники вже оновили 60-метрову ділянку з будівництвом нових оглядових колодязів і встановленням пожежних гідрантів, а зараз готуються до наступного перекладання трубопроводу довжиною 15 м.

«Він експлуатується без заміни близько 50 років і через часті аварії став проблемним для ремонтників. Крім того, замінимо запірно-регулювальну арматуру та капітально відремонтуємо оглядові колодязі. Паралельно повністю контролюємо ситуацію на водопровідних об’єктах району. Зокрема, напередодні у провулку Самокіша бригади капітально відремонтували магістраль з заміною пошкодженої ділянки», – розповів Юрій Грищенко.

Агентство Телевидения Новости