Італія надасть Україні комплекс SAMP/T

Італія планує затвердити черговий пакет військової допомоги Україні до саміту лідерів країн «Великої сімки» в Апулії, що відбудеться 13 червня.

Про це повідомила газета La Repubblica у п’ятницю, 3 травня, пише Кореспондент.

Стверджується, що уряд на чолі з Джорджією Мелоні вирішив схвалити дев’ятий пакет військової допомоги Україні, включаючи систему протиповітряної оборони SAMP/T.

Загалом в Італії є п’ять таких систем, і Рим має намір передати Києву ту з них, яку він позичав Словаччині. Ще частину систем використають для захисту місця проведення саміту G7.

Новий пакет італійської допомоги також включатиме артилерію.

За даними джерел газети, проти виступає «Ліга» Маттео Сальвіні, але пакет має набрати достатню кількість голосів на свою підтримку у парламенті.

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