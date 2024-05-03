Великодні свята на Харківщині: рекомендовано не відвідувати кладовища на деокупованих територіях області

На Раді оборони Харківської області були розглянуті питання щодо додаткових заходів безпеки на Великодні свята.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Наголошуємо на рекомендації не відвідувати кладовища на деокупованих територіях області. Всі вони потенційно небезпечні та засмічені вибухонебезпечним предметами», – підкреслив Синєгубов.

Голова ХОВА також повідомив, що на районних радах оборони будуть розглянуті обмеження відвідування кладовищ по північним територіям Богодухівського та Харківського районів, східному напрямку Куп’янського району, Вовчанського напрямку Чугуївського району, Борівського напрямку Ізюмського району.

«Якщо актів про розмінування кладовищ немає, будуть ухвалені відповідні заборони про відвідування. Просимо уникати місць масового скупчення і повести великодні свята вдома в родинному колі», – наголосив Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости