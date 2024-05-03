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Час комендантської години на Великдень у Харкові не зміниться

Час комендантської години на Великдень у Харкові не зміниться

У Харокві та області час комендантської години залишається незмінним: з 23:00 до 5:00. Підрозділи Національної поліції працюватимуть у посиленому режимі, аби забезпечувати правопорядок.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

В ДСНС нагадали правила безпеки на великодні дні: «Плануючи відвідати культові споруди, перевірте наявність укриття поблизу. Також до богослужіння можна долучитися онлайн. Пам’ятайте про базові правила поводження з відкритим вогнем, використання побутового обладнання, про мінну небезпеку на деокупованих та прифронтових територіях».

Агентство Телевидения Новости

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