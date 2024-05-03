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У Харкові під обстріл потрапив трамвай, з-під завалів зруйнованого будинку дістали загиблу: наслідки обстрілу міста
3 травня у Харкові внаслідок чергового обстрілу зруйновано два приватні будинки., одна людина загинула, двоє постраждали.
Фото з місця влучання ворожого боєприпасу показав Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
«За однією адресою вдалося врятувати чоловіка. За іншою загинула жінка похилого віку. Її тіло дістали з-під завалів. Під обстріл у місті також потрапив трамвай. На щастя, обійшлося без потерпілих», – написав Клименко.
На місцях влучань працюють рятувальники, поліцейські, всі необхідні служби. Люди отримують необхідну допомогу