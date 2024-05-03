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Кількість постраждалих внаслідок авіаудару по Харкову збільшилася
Внаслідок авіаудару по Харкову 3 травня одна людина загинула, двоє постраждали.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Одна жінка загинула, 78-річний чоловік отримав гостру реакцію на стрес.
«Медики екстреної допомоги надали допомогу ще одному постраждалому. 66-річний чоловік отримав акубаротравму», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні близько 14:05 окупанти обстріляли Холодногірський район Харкова. За попередньою інформацією, ворог вдарив керованою авіабомбою. Зруйновано два приватні будинки, на місці працюють рятувальники.