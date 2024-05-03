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Окупанти били по Харкову боєприпасами УМПБ: дані прокуратури

Окупанти били по Харкову боєприпасами УМПБ: дані прокуратури

3 травня окупанти вдарили по Харкову плінуючими боєприпасами УМПБ Д30-СН: одна людина загинула, двоє постраждали.

Таку попередню інформацію щодо наслідків російсього обстрілу публікує Харківська обласна прокуратура.

Зафіксовано влучання по приватному житловому сектору: ошкоджено 12 житлових будинків, ще 3 – повністю зруйновано.

З-під завалів будинку рятувальники дістали труп 82-річної жінки. Загибла була паралізована через інсульт та вже 8 років була прикута до ліжка. Травмовано двох цивільних чоловіків.

На місці працюють прокурори та слідчі поліції з метою фіксації воєнного злочину. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 КК України.

Фото: Харківська ОВА

Агентство Телевидения Новости

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