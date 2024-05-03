Армія рф вдарила по місту Чугуїв на Харківщині з РСЗВ «Торнадо»: двоє поранених

3 травня об 11:38 російські війська завдали ракетного удару по критичній інфраструктурі міста Чугуїв Харківської області.

На місці удару виявлені уламки двох ракет системи «Торнадо-С» з касетними бойовими елементами та двох ракет С-300, повідомили в ГУНП Харківської області.

Внаслідок обстрілу троє цивільних осіб зазнали поранень, серед них у чоловіків 46 та 35-річні діагностовано вибухові та осколкові травми. Поранені доставлені до Чугуївської міської лікарні, стан їх здоров’я стабільний.

Пошкоджені будівлі, багатоквартирний будинок, два цивільні автомобілі.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, криміналісти та поліцейські вибухотехніки.За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости