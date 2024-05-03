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У Харкові припинено газопостачання до деяких будинків поряд з місцем авіаудару
У Харкові на місці авіаудару 3 травня стався витік газу: до деяких приватних будинків тимчасово припинено газопостачання.
Про це повідомили в Харківській міській філії «Газмережі».
На місці обстрілу в Холодногірському районі газовики локалізували витоки газу.
Наразі тривають ремонтно-відновлювальні роботи на пошкоджених газопроводах, щоб оперативно поновити газопостачання до осель харків’ян, де це технічно можливо згідно правил безпеки.