Для відкриття нової лінії фронту в окупантів недостатньо сил: Синєгубов про ситуацію на Харківщині

Російські окупанти активізували штурмові дії на окремих ділянках лінії зіткнення на Куп’янському напрямку. Періодично ворог змінює тактику, але загалом щодо можливості відкриття нової лінії фронту говорити поки зарано.

Про це 3 травня розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Ми спостерігаємо за ворогом. Дійсно, фіксуємо накопичення сил. Утім наразі говорити про активізацію дій зарано. Щодо можливості відкриття нової лінії фронту говорити зарано, адже накопичених сил ворога недостатньо для проведення відповідних дій», – зазначив Олег Синєгубов.

Наразі на Куп’янському напрямку йдуть активні бойові дії, ворог шукає слабкі місця.

Агентство Телевидения Новости