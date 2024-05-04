Влучання у виробниче підприємство у Харкові: пожежу гасили всю ніч

Сьогодні вночі, 4 травня, окупанти обстріляли виробниче підприємство та станцію технічного обслуговування в місті Харкові.

Про це розказав журналістам Харківський міський голова Ігор Терехов, повідомляє Харківська міськрада.

За його словами, на місці влучання у виробниче підприємство співробітники ДСНС гасили пожежу всю ніч.

«Крім того, біля СТО, де сталося друге влучання, розташовані житлові будинки, приватний сектор. Чотири особи зазнали поранень. Пошкоджено 10 житлових будинків. Також було зафіксоване влучання в залізничні вагони, які, на щастя, були порожніми», – розповів мер.

Агентство Телевидения Новости