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Окупанти обстріляли два села на Харківщині: поранена жінка

Окупанти обстріляли два села на Харківщині: поранена жінка

Близько 14:00 окупанти артилерією обстріляли село Одноробівку.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

У результаті п‘яти ударів пошкоджено два двоповерхові багатоквартирні будинки, один приватний будинок та мережі. Без потерпілих.

Фахівці ліквідовують наслідки обстрілу.

О 15:15 окупанти завдали ударів КАБами по селу Черкаські Тишки Харківського району.

Удар в приватний будинок.

Постраждала 74-річна жінка, госпіталізована до медичної установи.

Агентство Телевидения Новости

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