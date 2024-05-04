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Окупанти обстріляли два села на Харківщині: поранена жінка
Близько 14:00 окупанти артилерією обстріляли село Одноробівку.
Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
У результаті п‘яти ударів пошкоджено два двоповерхові багатоквартирні будинки, один приватний будинок та мережі. Без потерпілих.
Фахівці ліквідовують наслідки обстрілу.
О 15:15 окупанти завдали ударів КАБами по селу Черкаські Тишки Харківського району.
Удар в приватний будинок.
Постраждала 74-річна жінка, госпіталізована до медичної установи.