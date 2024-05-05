Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:54
Просмотров: 89

У Харкові внаслідок нічної атаки пошкоджені 80 житлових будинків – Терехов

У Харкові внаслідок нічної атаки пошкоджені 80 житлових будинків – Терехов

80 житлових будинків були пошкоджені вночі 5 травня внаслідок ворожої атаки російського агресора на Харків.

Про це повідомляє Харківська міська рада.

«Ніч пройшла дуже важко. Маємо шість постраждалих, серед яких – дитина. Крім того, були пошкоджені 50 приватних та 30 багатоквартирних будинків. Тільки за цю ніч була вибита одна тисяча вікон – розповів міський голова Ігор Терехов.

Харківські комунальники усувають наслідки обстрілів – закривають контури, обстежують дахи, підключають водо-, газо- та електропостачання.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 