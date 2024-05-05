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У ДСНС показали наслідки обстрілу Харкова, відомо вже про 10 постраждалих
Постраждалі внаслідок ударів по центру Харкова 5 травня продовжують звертатися за медичною допомогою: медики надають допомогу десятьом постраждалим за двома адресами влучань.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Окупанти влучили по приватному сектору між будинками, є пошкодженні домоволодінь, вибуховою хвилею пошкодило вікна. Пошкоджені багатоквартирні будинки та авто. Ліквідація наслідків триває.
На місці влучання працюють піротехнічні розрахунки Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України.
Фото: ДСНС України