У ДСНС показали наслідки обстрілу Харкова, відомо вже про 10 постраждалих

Постраждалі внаслідок ударів по центру Харкова 5 травня продовжують звертатися за медичною допомогою: медики надають допомогу десятьом постраждалим за двома адресами влучань.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Окупанти влучили по приватному сектору між будинками, є пошкодженні домоволодінь, вибуховою хвилею пошкодило вікна. Пошкоджені багатоквартирні будинки та авто. Ліквідація наслідків триває.

На місці влучання працюють піротехнічні розрахунки Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України.

Фото: ДСНС України

Агентство Телевидения Новости