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Росіяни обстріляли два населені пункти на Харківщині: сталася пожежа, під завалами шукають жінку
5 травня окупанти обстріляли село Моначинівка та селище Ківшарівка Купʼянського району Харківської області.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
У селі Моначинівка Кіндрашівської громади є загорання приватного будинку, постраждав 34-річний цивільний чоловік. Під завалами може знаходитись жінка.
Ще один постраждалий чоловік внаслідок обстрілу Ківшарівки. Деталі встановлюються.