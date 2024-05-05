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Росіяни обстріляли два населені пункти на Харківщині: сталася пожежа, під завалами шукають жінку

Росіяни обстріляли два населені пункти на Харківщині: сталася пожежа, під завалами шукають жінку

5 травня окупанти обстріляли село Моначинівка та селище Ківшарівка Купʼянського району Харківської області.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У селі Моначинівка Кіндрашівської громади є загорання приватного будинку, постраждав 34-річний цивільний чоловік. Під завалами може знаходитись жінка.

Ще один постраждалий чоловік внаслідок обстрілу Ківшарівки. Деталі встановлюються.

Агентство Телевидения Новости

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