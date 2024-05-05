Одна з постраждалих внаслідок авіаударів по центру Харкова – у важкому стані

У Великдень окупанти завдали три удари КАБами по центру Харкова: 10 людей зазнали поранень.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Пошкоджено більше 15 багатоквартирних будинків, приватні будинки, автомобілі, недіючий спортивний комплекс, офісні будівлі.

Серед 10 постраждалих внаслідок удару по Харкову одна жінка у важкому стані, її дані встановлюються.

Ще двом чоловікам та жінці надають допомогу у медичній установі, стан середній.

Інші постраждалі отримали медичну допомогу на місці.

Агентство Телевидения Новости