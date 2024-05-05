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На Великдень окупанти били по Харківщині з авіації та РСЗВ: одна людина загинула, є поранені

На Великдень окупанти били по Харківщині з авіації та РСЗВ: одна людина загинула, є поранені

5 травня окупанти обстріляли два населені пункти Куп’янського району: одна людина загинула, троє постраждали.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Близько 15:25 зс рф здійснили авіаобстріл с. Моначинівка Купʼянського району. Загинула 88-річна жінка. Також постраждали двоє чоловіків. 34-річний чоловік зазнав поранень, його госпіталізовано до лікарні. У 66-річного чоловіка гостра реакція на стрес.

Пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків.

Орієнтовно о 16:10 окупанти обстріляли селище Ківшарівка Купʼянського району. Зазнав поранень 79-річний чоловік. За попередніми даними, ворог бив по населеному пункту з РСЗВ.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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