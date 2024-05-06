На Харківщині за минулий тиждень 3 людини підірвалися на мінах

В результаті підриву цивільного населення на вибухонебезпечних предметах 1 людина загинула, 2 постраждало.

Про це під час брифінгу повідомив речник ГУ ДСНС України у Харківській області Євген Василенко.

«29 квітня в селі Великі Проходи Харківського району у лісосмузі на невідомому предметі підірвався чоловік 1966 року народження. В нього поранення лівої кисті та гомілки. 1 травня біля села Глинське Ізюмського району на ВНП підірвався трактор, яким керував 46-річний механізатор. Медичну допомогу надано на місці. 4 травня у Харкові на проспекті Ювілейному стався вибух невідомого ВНП. Загинув 40-річний чоловік», – розповідає Євген Василенко.

Загалом з 29 квітня по 5 травня сапери виїжджали на знешкодження вибухонебезпечних предметів 213 разів.

«Третього травня російські терористи скинули керовану авіабомбу на цивільних людей у Харкові. Вона влучила у приватний сектор. Внаслідок удару сталася пожежа у приватному житловому будинку на площі 100 квадратних метрів. Зруйновано 3 житлових будинки. З-під завалів одного з них рятувальники дістали тіло загиблої жінки. Горіли конструктивні елементи цієї зруйнованої оселі на площі 10 квадратних метрів. Одну людину вдалося врятувати», – зазначає Євген Василенко.

Агентство Телевидения Новости