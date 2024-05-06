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У Харкові продовжують усувати наслідки обстрілів: шість будинків залишаються без газопостачання

У Харкові продовжують усувати наслідки обстрілів: шість будинків залишаються без газопостачання

Комунальники продовжують усувати наслідки ворожих обстрілів у Шевченківському та Новобаварському районах, які сталися 4-5 травня.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Станом на ранок усі житлові будинки були забезпечені електро- та водопостачанням. Шість будинків залишаються без газопостачання, у двох – надання послуги відновили. Роботи тривають.

В Основ’янському районі комунальники наводять лад у приватному секторі. Працівники вивозять сміття та впорядковують територію.

Агентство Телевидения Новости

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