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Верховна Рада затвердить продовження воєнного стану та мобілізації до середини серпня

Верховна Рада затвердить продовження воєнного стану та мобілізації до середини серпня

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкти про затвердження указів Президента щодо продовження воєнного стану та строку проведення загальної мобілізації з 14 травня на 90 днів.

Тобто, до середини серпня 2024 року, повідомляє Судово-юридична газета.

Відповідні законопроєкти 11234 та 11235 зареєстровані за підписом Президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, що відповідно до закону про мобілізацію військовозобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності указом Президента України про оголошення мобілізації, затвердженим Верховною Радою України, зобов’язані уточнити свої облікові дані через центри надання адміністративних послуг або електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, або у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем свого перебування або знаходження.

Агентство Телевидения Новости

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