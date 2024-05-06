Окупанти намагаються вийти на Покровськ і Курахове – Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський наголошує, що російські загарбники нині зосередили основний удар на Покровському і Курахівському напрямках.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«У звʼязку зі складною ситуацією на Сході, протягом двох діб працював у частинах, які ведуть оборонні дії на Покровському та Курахівському напрямках, тобто на напрямку головного удару противника. Саме тут зосереджені основні ударні сили ворога, який намагається прорвати оборону наших військ та, розвиваючи успіх, вийти до великих населених пунктів Курахове та Покровськ», – підкреслив Сирський.

«Маючи від самого початку чисельну перевагу в особовому складі, озброєнні та військовій техніці, противник щоденно атакує позиції наших військ. Наша задача в цих умовах – утримати займані рубежі та позиції, вогнем артилерії, ударними БПЛА та всіма засобами завдати максимальних втрат ворогу, виснажити його, тим самим зірвати ворожі плани та виграти час для формування та підготовки наших резервів», – наголосив Сирський. Також він додав, що провів роботу з командирами підрозділів.

Головнокомандувач повідомив, що прийняв всі необхідні рішення щодо посилення оборони резервами, виділення додаткової кількості ракет, боєприпасів, засобів РЕБ та БПЛА.

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