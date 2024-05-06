Бюджет Харкова поповниться на майже 1,7 млн гривень: підприємство не платило оренду за землю

Суд задовольнив позов Шевченківської окружної прокуратури Харкова в інтересах держави в особі Харківської міської ради до ТОВ про стягнення безпідставно збережених коштів за використання земельної ділянки без правовстановлюючих документів.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Йдеться про земельну ділянку площею майже 1,7 га по проспекту Льва Ландау в Харкові, на якій розташовані нежитлові будівлі, що на праві приватної власності належать ТОВ. Зазначене підприємство займається обслуговуванням енергетичного обладнання.

Встановлено, що право власності на цю ділянку зареєстровано за Харківською міською радою. Відповідно, ТОВ використовує землі комунальної власності без оформлення правовстановлюючих документів, тобто незаконно. Орендна плата за користування ділянкою з 2019 року також підприємством не сплачувалась, що завдало збитків місцевому бюджету на суму майже 1,7 млн гривень.

Окружна прокуратура, відстоюючи інтереси держави, звернулась до Господарського суду Харківської області з відповідною позовною заявою, яку задоволено.

Після набрання рішенням суду законної сили прокуратурою будуть вжиті заходи щодо його реального виконання.

Агентство Телевидения Новости