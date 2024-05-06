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Україна вже почала виробляти снаряди, але надалі розраховує на постачання від партнерів – Камишін

Україна вже почала виробляти снаряди, але надалі розраховує на постачання від партнерів – Камишін

Україна вже поновила власне виробництво артилерійських боєприпасів, але, враховуючи величезний обсяг потреб Сил оборони, як і раніше, розраховує на постачання снарядів від країн-партнерів.

Про це в понеділок у Брюсселі перед початком Форуму оборонної промисловості ЄС-Україна заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, повідомляє Укрінформ.

«Ми почали виробляти артилерійські боєприпаси, але, як і по інших позиціях, їх ніколи не буде достатньо вироблятись в Україні. Скільки б ми не виробляли і як би ми не збільшували власні спроможності, ми будемо й далі залежати від постачання ззовні», – зауважив український урядовець.

За його словами, сьогоднішня війна – найбільша у поколінні. «Наша потреба є більшою, ніж оборонні спроможності всіх країн вільного світу разом. Тому ми не говоримо зараз про забезпечення повної потреби наших Сил оборони – вона дуже велика. Ми говоримо про те, що ми стали вагомим внеском у таке (забезпечення) Сил оборони», – додав Камишін.

Він зауважив, що в цілому перед українською оборонною промисловістю постають три головні виклики. По-перше, це фінансування, по-друге – постійні обстріли й по-третє, в тому, що стосується виробництва артилерійських боєприпасів, – це глобальний дефіцит вибухових речовин та пороху.

«Все решта перестало для нас бути складнощами», – заявив український урядовець.

Агентство Телевидения Новости

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