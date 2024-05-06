Україна вже отримала ракети до ЗРК Patriot – міністр оборони Іспанії

Україна вже отримала ракети до американських ЗРК Patriot, підтвердила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес.

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на El Mundo.

Ракети передала Іспанія та інші західні країни.

«Ці ракети призначені для протиповітряної оборони, щоб Україна могла захистити себе від атак, на які вона наражається з боку Росії», – зазначила міністр під час свого візиту до казарм Санхеніс і Головного військового госпіталю «Орад-і-Гахіас» у Сарагосі, де проходять підготовку українські бійці.

Передбачалося, що ракет буде обмежена кількість, оскільки іспанський військовий резерв становить близько 50 одиниць, а самі ракети дуже дорогі.

Агентство Телевидения Новости