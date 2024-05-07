Окупанти обстрілювали Харківщину КАБами, РСЗВ, ракетами та артилерією: поліція показала наслідки

Упродовж доби армія рф обстрілювала населені пункти Богодухівського, Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів області. Проти мирного населення рашисти застосовували КАБи, РСЗВ, ракети, артилерію та міномети. Внаслідок злочинних дій російських військових поранення отримала неповнолітня дівчина.

Про це повідомив начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко.

Борова. 6 травня близько 22:20 окупанти завдали удару УМПБ Д30 СН. Внаслідок влучання ворожої авіабомби в приватний будинок поранення отримала 16-річна дівчина, її 55-річний батько, а також 55-річна жінка.

Вовчанськ. 6 травня близько 11:24 внаслідок ворожого обстрілу військовими рф пошкоджено житлові будинки.

Козача Лопань. 6 травня о 16:34 внаслідок ворожого обстрілу військовими рф пошкоджено будинок.

Черкаські Тишки. 6 травня близько 16:45 військові рф двома КАБами пошкодили гараж, в якому сталася пожежа.

Руські Тишки. 6 травня близько 22:40 окупанти обстріляли населений пункт. Внаслідок влучань двох ворожих снарядів пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, гаражі.

Липці. 6 травня близько 17:18 внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ «Град» військовими рф пошкоджено багатоквартирний будинок, цивільна інфраструктура.

Козача Лопань. 6 травня близько 16:30 внаслідок російського обстрілу пошкоджено житлові будинки. В одному з будинків сталася пожежа.

Глушківка. 6 травня об 11:16 внаслідок ворожих обстрілів з УМПБ Д-30 СН пошкоджено будинок, вікна, паркан, гараж.

На місцях влучань ворожих снарядів працювали слідчі, криміналісти, вибухотехніки, які здійснили 34 огляди місць подій, зібрали речові докази чергових злочинів російських загарбників, відкрили 11 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією рф.

Агентство Телевидения Новости