Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:57
Просмотров: 83

З річки Тиса дістали тіла трьох потопельників

З річки Тиса дістали тіла трьох потопельників

6 травня на Закарпатті неподалік від кордону з Румунією з річки Тиса дістали тіла трьох потопельників.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Спершу про виявлення тіла у воді прикордонників відділу «Яблунівка» Мукачівського загону повідомив місцевий рибалка. По прибуттю на вказане місце наряд зафіксував перебування у річці тіла людини без ознак життя. Також викликали співробітників Нацполіції та ДСНС.

Тіло дістали з води. Загиблим виявився 28-річний житель Івано-Франківщини.

У ході уточнення взаємодії з рятувальниками та поліцейськими, прикордонникам стало відомо про виявлення цього ж дня, нижче за течією від кордону, ще двох тіл чоловіків. Один із них 20-річний житель Сумщини, особу іншого поки не встановлено.

Прикордонники закликають усіх охочих перепливти Тису не ризикувати своїм життям і здоров’ям. «Попри зниження рівня води, річка, як і будь-яка інша невідома водойма, залишається небезпечною для її подолання, особливо у темний час доби, коли спраглі до незаконного збагачення злочинні елементи, пропонують своїм жертвам її перетнути», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 