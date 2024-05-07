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П’ятеро мирних жителів постраждали через російські удари по Харківщині

П’ятеро мирних жителів постраждали через російські удари по Харківщині

7 травня близько 2:00 окупанти обстріляли с. Колодязне Дворічанської ТГ. Отримала поранення 72-річна жінка. Пошкоджено житловий будинок.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

6 травня близько 22:15 ворог вдарив з авіації по селищу Борова Ізюмського району. Постраждали чотири мирні мешканці. Отримали травми чоловік та його 16-річна донька. У двох жінок 51 та 54 років гостра реакція на стрес.

Пошкоджено приватні домоволодіння та приміщення банку.

За попередніми даними, ворог вдарив по населеному пункту УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).

За процесуального керівництва Купʼянської та Ізюмської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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