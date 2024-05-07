«Це були цілодобові артилерійські дуелі»: в НГУ розповіли про деокупацію Циркунів два роки тому

В Нацгвардії розповіли про 72 дні окупації села Циркуни під Харковом та звільнення населеного пункту.

Спогади командира батареї бригади «Спартан» НГУ на псевдо «Майстер» публікує пресслужба Національної гвардії України.

Починаючи з 24 лютого 2022 року життя в селі Циркуни під Харковом перетворилося на пекло: до населеного пункту вдерлися росіяни та кадирівці. Зав’язалися бої на харківській окружній. Танки, РСЗВ та ствольна артилерія російських окупаційних військ без упину обстрілювала Харків. Незабаром до загарбників приєдналися мобілізовані з окупованих територій Луганщини та Донеччини.

72 дні окупації, жорстоких обстрілів та мародерства. 7 травня 2022 року росіяни втратили контроль над селом Циркуни під Харковом. Допомогло реалізувати хитру тактику, щоб змусити окупантів до втечі, місцеве населення, яке допомагало з інформацією.

«Наша бригада виконувала дуже багато завдань, вона тримала оборону від Циркунів до П’ятихаток, і від П’ятихаток до Золочівського району. Я тоді був головним сержантом бригади і виконував вогневі задачі з артилерійської установки гаубиці Д-30. Відпрацьовували наші цілі планові, плюс прикривали нашу піхоту, яка контратакувала і йшла в наступ», – згадує події тих часів командир батареї бригади «Спартан» НГУ на псевдо «Майстер».

Населений пункт був важливий для ворога тим, що у нього відкривався простір по заходу в місто Харків і він міг розвивати свої дії як в сторону Чугуєва, так і в саме місто Харків і далі.

«Завданням нашої бригади було виявити цілі, виявити просування ворожої піхоти і нам надходила команда, щоб ми відпрацювали по ним, також ми проводили контрбатарейну боротьбу. Засікли десь артилерійські підрозділи, які працюють по місту і по його околицях і відпрацьовували по ним», – розповів нацгвардієць.

Циркуни займають вигідне положення, аби безкарно атакувати Харків. Проте українські захисники таки знайшли ключ до цієї «тактичної головоломки». Ряд підрозділів ЗСУ, ГУР та 3-ї бригади оперативного призначення НГУ вибили ворога з Руської Лозової та продовжували тиснути по Білгородській трасі. У цей час підрозділи 92-ї ОМБр вичавлювали ворога з напрямку Шестакового. Трохи раніше зведені бойові групи, до яких входили й військовослужбовці окремого загону спеціального призначення «Омега», вибили ворога з Кутузівки. Розгадавши маневр охоплення, росіяни почали поспішно виходити великими колонами, лишаючи багато техніки, боєприпасів.

Нині росіяни регулярно продовжують бити по селу ракетами та керованими авіабомбами, і попри це життя потроху повертається в село.

Агентство Телевидения Новости