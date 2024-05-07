Відключені споживачі Шевченківського району Харкова знову зі світлом – «Харківобленерго»

Фахівці Північного району електричних мереж АТ «Харківобленерго» заживили усіх споживачів, які були знеструмлені внаслідок обстрілу в Шевченківському районі Харкова.

Про це повідомляє пресслужба «Харківобленерго».

Як розповів керівник Північного РЕМ Ігор Диряєв, пошкоджень зазнала повітряна лінія 0,4 кВ.

«У понеділок ми оперативно виконали ремонт, щоб підключити світло споживачам якомога швидше. Сьогодні ж бригада РЕМ виконала повну заміну проводу на цій ділянці, щоб забезпечити якість та надійність електропостачання», – пояснив він.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Харкова КАБ у неділю, 5 травня, були знеструмлені 11 будинків.

Агентство Телевидения Новости